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United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068

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17.09.2026 20:27:13

United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service zeigt sich am Abend fester

United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service zeigt sich am Abend fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von United Parcel Service. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 100,69 USD zu.

United Parcel Service
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Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von United Parcel Service zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,9 Prozent auf 100,69 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'637 Punkten tendiert. Die United Parcel Service-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 101,01 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 100,24 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 159'753 United Parcel Service-Aktien.

Am 13.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 122,40 USD an. Derzeit notiert die United Parcel Service-Aktie damit 17,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 82,00 USD am 15.10.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Parcel Service-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,56 USD, nach 6,56 USD im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte United Parcel Service am 28.07.2026. Es stand ein EPS von 0,71 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei United Parcel Service noch ein Gewinn pro Aktie von 1,51 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,70 Prozent auf 22.85 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21.22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte United Parcel Service Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte United Parcel Service möglicherweise am 26.10.2027 präsentieren.

In der United Parcel Service-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,19 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
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