United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 100,54 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'631 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die United Parcel Service-Aktie bis auf 100,82 USD. Bei 100,24 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 85'078 United Parcel Service-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2026 bei 122,40 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,74 Prozent könnte die United Parcel Service-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.10.2025 bei 82,00 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der United Parcel Service-Aktie 18,44 Prozent sinken.

Nachdem United Parcel Service seine Aktionäre 2025 mit 6,56 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,56 USD je Aktie ausschütten. Am 28.07.2026 lud United Parcel Service zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,51 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21.22 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22.85 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. United Parcel Service dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.10.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass United Parcel Service im Jahr 2026 7,19 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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