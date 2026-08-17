United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068
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17.08.2026 20:27:13
United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service gibt am Montagabend ab
Die Aktie von United Parcel Service gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die United Parcel Service-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,8 Prozent auf 102,66 USD nach.
Die United Parcel Service-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 102,66 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'757 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte United Parcel Service-Aktie bei 102,12 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 103,00 USD. Zuletzt wurden via New York 240'159 United Parcel Service-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2026 bei 122,40 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der United Parcel Service-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 82,00 USD ab. Der derzeitige Kurs der United Parcel Service-Aktie liegt somit 25,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten United Parcel Service-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,56 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,56 USD. Am 28.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,71 USD, nach 1,51 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 22.85 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte United Parcel Service 21.22 Mrd. USD umgesetzt.
Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 26.10.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass United Parcel Service im Jahr 2026 7,21 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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