United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Montagnachmittag mit Kurseinbussen

Die United Parcel Service-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 102,75 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'772 Punkten steht. Die United Parcel Service-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 102,12 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 103,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 124'542 United Parcel Service-Aktien den Besitzer.

Bei 122,40 USD markierte der Titel am 13.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der United Parcel Service-Aktie. Bei 82,00 USD fiel das Papier am 15.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,19 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,56 USD an United Parcel Service-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,56 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte United Parcel Service am 28.07.2026. Das EPS wurde auf 0,71 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,51 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 22.85 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21.22 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,21 USD je United Parcel Service-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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