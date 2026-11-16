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16.11.2026 20:27:13
United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service reagiert am Abend positiv
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von United Parcel Service. Die Aktionäre schickten das Papier von United Parcel Service nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 111,56 USD.
Um 20:26 Uhr stieg die United Parcel Service-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 111,56 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'422 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die United Parcel Service-Aktie bis auf 111,82 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 111,24 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 321'072 United Parcel Service-Aktien umgesetzt.
Bei 122,40 USD erreichte der Titel am 13.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,72 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2025 auf bis zu 90,85 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der United Parcel Service-Aktie ist somit 18,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,56 USD an United Parcel Service-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,56 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte United Parcel Service am 27.10.2026. Es stand ein EPS von 1,36 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei United Parcel Service noch ein Gewinn pro Aktie von 1,55 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22.86 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte United Parcel Service einen Umsatz von 21.43 Mrd. USD eingefahren.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 02.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2030 liegen bei durchschnittlich 11,32 USD je United Parcel Service-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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