United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service gewinnt am Montagnachmittag

Die United Parcel Service-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 110,76 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'455 Punkten liegt. In der Spitze legte die United Parcel Service-Aktie bis auf 111,24 USD zu. Mit einem Wert von 111,24 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 171'802 United Parcel Service-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (122,40 USD) erklomm das Papier am 13.02.2026. Mit einem Zuwachs von 10,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 90,85 USD. Dieser Wert wurde am 21.11.2025 erreicht. Abschläge von 17,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass United Parcel Service-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,56 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete United Parcel Service 6,56 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte United Parcel Service am 27.10.2026 vor. Es stand ein EPS von 1,36 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei United Parcel Service noch ein Gewinn pro Aktie von 1,55 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat United Parcel Service mit einem Umsatz von insgesamt 22.86 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.43 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,65 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte United Parcel Service am 02.02.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2030 auf 11,32 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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