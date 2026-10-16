United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Abend mit negativen Vorzeichen

Die United Parcel Service-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 97,00 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'649 Punkten notiert. Die United Parcel Service-Aktie gab in der Spitze bis auf 96,63 USD nach. Bei 98,57 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 515'188 United Parcel Service-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2026 bei 122,40 USD. Mit einem Zuwachs von 26,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 83,86 USD am 17.10.2025. Mit Abgaben von 13,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

United Parcel Service-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,56 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,56 USD belaufen. Am 28.07.2026 hat United Parcel Service die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,71 USD. Im Vorjahresviertel hatte United Parcel Service 1,51 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 22.85 Mrd. USD gegenüber 21.22 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der United Parcel Service-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 26.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Parcel Service-Aktie in Höhe von 7,18 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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