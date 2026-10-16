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United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068

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16.10.2026 16:29:00

United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Nachmittag mit Aufschlag

United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Nachmittag mit Aufschlag

Die Aktie von United Parcel Service zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im New York-Handel gewannen die United Parcel Service-Papiere zuletzt 1,7 Prozent.

United Parcel Service
80.87 CHF 1.52%
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Die United Parcel Service-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 99,50 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'734 Punkten notiert. Die United Parcel Service-Aktie legte bis auf 99,72 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 98,57 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 283'473 United Parcel Service-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2026 auf bis zu 122,40 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,02 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 17.10.2025 Kursverluste bis auf 83,86 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem United Parcel Service seine Aktionäre 2025 mit 6,56 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,56 USD je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte United Parcel Service am 28.07.2026 vor. Das EPS belief sich auf 0,71 USD gegenüber 1,51 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat United Parcel Service mit einem Umsatz von insgesamt 22.85 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.22 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,70 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte United Parcel Service Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Am 26.10.2027 wird United Parcel Service schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,18 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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