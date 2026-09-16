United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Mittwochabend mit negativen Vorzeichen

Die United Parcel Service-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 2,8 Prozent auf 99,53 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'607 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte United Parcel Service-Aktie bei 99,29 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 102,10 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten United Parcel Service-Aktien beläuft sich auf 323'767 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 122,40 USD. Dieser Kurs wurde am 13.02.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,98 Prozent über dem aktuellen Kurs der United Parcel Service-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.10.2025 bei 82,00 USD. Der derzeitige Kurs der United Parcel Service-Aktie liegt somit 21,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 6,56 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,56 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte United Parcel Service am 28.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,71 USD. Im Vorjahresviertel hatte United Parcel Service 1,51 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22.85 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.22 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte United Parcel Service am 27.10.2026 präsentieren. Am 26.10.2027 wird United Parcel Service schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,19 USD je Aktie in den United Parcel Service-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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