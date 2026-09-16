United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Um 16:28 Uhr rutschte die United Parcel Service-Aktie in der New York-Sitzung um 2,3 Prozent auf 100,01 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'600 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die United Parcel Service-Aktie bis auf 99,62 USD. Mit einem Wert von 102,10 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 132'283 United Parcel Service-Aktien.

Bei einem Wert von 122,40 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2026). Der aktuelle Kurs der United Parcel Service-Aktie ist somit 22,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 15.10.2025 auf bis zu 82,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der United Parcel Service-Aktie ist somit 18,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten United Parcel Service-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,56 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,56 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte United Parcel Service am 28.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,71 USD gegenüber 1,51 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22.85 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 21.22 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2026 veröffentlicht. United Parcel Service dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.10.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass United Parcel Service im Jahr 2026 7,19 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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