United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

Im New York-Handel gewannen die United Parcel Service-Papiere um 16:28 Uhr 2,0 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'702 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die United Parcel Service-Aktie bis auf 97,78 USD zu. Mit einem Wert von 96,31 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 136'654 United Parcel Service-Aktien.

Bei einem Wert von 122,40 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2026). Der aktuelle Kurs der United Parcel Service-Aktie ist somit 25,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 83,64 USD fiel das Papier am 16.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der United Parcel Service-Aktie ist somit 14,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für United Parcel Service-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,56 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,56 USD ausgeschüttet werden. Am 28.07.2026 lud United Parcel Service zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,71 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22.85 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 21.22 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem United Parcel Service-Gewinn in Höhe von 7,18 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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