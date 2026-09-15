United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Dienstagnachmittag Verlust reich

Um 16:28 Uhr fiel die United Parcel Service-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 102,18 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'586 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die United Parcel Service-Aktie bis auf 102,17 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 102,94 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 102'980 United Parcel Service-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 122,40 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2026). Der derzeitige Kurs der United Parcel Service-Aktie liegt somit 16,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 15.10.2025 auf bis zu 82,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der United Parcel Service-Aktie ist somit 19,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten United Parcel Service-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,56 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,56 USD aus. Am 28.07.2026 hat United Parcel Service in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,71 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,51 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 22.85 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21.22 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte United Parcel Service Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem United Parcel Service-Gewinn in Höhe von 7,19 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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