United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Abend behauptet

Zum Vortag unverändert notierte die United Parcel Service-Aktie um 20:26 Uhr im New York-Handel bei 94,73 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der derzeit bei 7'705 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die United Parcel Service-Aktie bis auf 95,49 USD. Die United Parcel Service-Aktie sank bis auf 94,29 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 94,89 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 214'647 United Parcel Service-Aktien.

Am 13.02.2026 markierte das Papier bei 122,40 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,21 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 15.10.2025 auf bis zu 82,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 13,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für United Parcel Service-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,56 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,56 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte United Parcel Service am 28.07.2026. Es stand ein EPS von 0,71 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei United Parcel Service noch ein Gewinn pro Aktie von 1,51 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 22.85 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21.22 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können United Parcel Service-Anleger Experten zufolge am 26.10.2027 werfen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,18 USD je United Parcel Service-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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