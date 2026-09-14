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United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068

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14.09.2026 20:27:13

United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service gewinnt am Montagabend an Boden

United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service gewinnt am Montagabend an Boden

Die Aktie von United Parcel Service gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von United Parcel Service legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,7 Prozent auf 101,96 USD.

United Parcel Service
82.90 CHF 1.31%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr wies die United Parcel Service-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 101,96 USD nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'634 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die United Parcel Service-Aktie bei 102,19 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 100,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten United Parcel Service-Aktien beläuft sich auf 233'590 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2026 bei 122,40 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Parcel Service-Aktie derzeit noch 20,05 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 82,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.10.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die United Parcel Service-Aktie derzeit noch 19,58 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,56 USD an United Parcel Service-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,56 USD. United Parcel Service liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,71 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat United Parcel Service in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,70 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22.85 Mrd. USD im Vergleich zu 21.22 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

United Parcel Service dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 26.10.2027 dürfte United Parcel Service die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,19 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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