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United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068

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14.09.2026 16:29:00

United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Montagnachmittag in Grün

United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Montagnachmittag in Grün

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von United Parcel Service. Zuletzt konnte die Aktie von United Parcel Service zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 101,28 USD.

United Parcel Service
82.90 CHF 1.31%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von United Parcel Service legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 101,28 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'596 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die United Parcel Service-Aktie bei 101,54 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 100,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 97'847 United Parcel Service-Aktien umgesetzt.

Bei 122,40 USD erreichte der Titel am 13.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die United Parcel Service-Aktie mit einem Kursplus von 20,85 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.10.2025 bei 82,00 USD. Derzeit notiert die United Parcel Service-Aktie damit 23,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,56 USD an United Parcel Service-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,56 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte United Parcel Service am 28.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,71 USD gegenüber 1,51 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 22.85 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21.22 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können United Parcel Service-Anleger Experten zufolge am 26.10.2027 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass United Parcel Service einen Gewinn von 7,19 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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