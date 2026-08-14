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United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068

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14.08.2026 20:27:13

United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Freitagabend mit Einbussen

United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Freitagabend mit Einbussen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von United Parcel Service. Die United Parcel Service-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 104,67 USD ab.

United Parcel Service
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Die United Parcel Service-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 104,67 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'784 Punkten liegt. Die United Parcel Service-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 104,47 USD ab. Bei 105,75 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 237'225 United Parcel Service-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 122,40 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.10.2025 bei 82,00 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 21,66 Prozent könnte die United Parcel Service-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

United Parcel Service-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,56 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,56 USD belaufen. Am 28.07.2026 äusserte sich United Parcel Service zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. United Parcel Service hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,71 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,51 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat United Parcel Service im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22.85 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 21.22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 26.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass United Parcel Service im Jahr 2026 7,18 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: pio3 / Shutterstock.com
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