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United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068

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14.08.2026 16:29:00

United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Nachmittag auf rotem Terrain

United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Nachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von United Parcel Service. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 105,32 USD.

United Parcel Service
85.17 CHF -0.39%
Kaufen Verkaufen

Die United Parcel Service-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 105,32 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'796 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die United Parcel Service-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 105,22 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 105,75 USD. Zuletzt wechselten via New York 82'950 United Parcel Service-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 122,40 USD. Der aktuelle Kurs der United Parcel Service-Aktie ist somit 16,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 82,00 USD. Dieser Wert wurde am 15.10.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 22,14 Prozent würde die United Parcel Service-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für United Parcel Service-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,56 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,56 USD ausgeschüttet werden. United Parcel Service veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,71 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte United Parcel Service 1,51 USD je Aktie eingenommen. United Parcel Service hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22.85 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 21.22 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2026 veröffentlicht. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte United Parcel Service möglicherweise am 26.10.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass United Parcel Service ein EPS in Höhe von 7,18 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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