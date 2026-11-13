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13.11.2026 20:27:13
United Parcel Service Aktie News: Anleger greifen bei United Parcel Service am Freitagabend zu
Die Aktie von United Parcel Service gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die United Parcel Service-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 111,94 USD.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 111,94 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'554 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die United Parcel Service-Aktie bei 112,30 USD. Bei 111,80 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 355'967 United Parcel Service-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 122,40 USD. Dieser Kurs wurde am 13.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die United Parcel Service-Aktie mit einem Kursplus von 9,35 Prozent wieder erreichen. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 90,85 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 18,84 Prozent könnte die United Parcel Service-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2025 6,56 USD an United Parcel Service-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,56 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte United Parcel Service am 27.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,36 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22.86 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 21.43 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Voraussichtlich am 02.02.2027 dürfte United Parcel Service Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,26 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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