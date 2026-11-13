United Parcel Service Aktie News: Anleger greifen bei United Parcel Service am Freitagnachmittag zu

Um 16:28 Uhr wies die United Parcel Service-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 111,79 USD nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'506 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die United Parcel Service-Aktie bis auf 111,80 USD. Bei 111,80 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten United Parcel Service-Aktien beläuft sich auf 111'777 Stück.

Am 13.02.2026 markierte das Papier bei 122,40 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 9,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2025 bei 90,85 USD. Der aktuelle Kurs der United Parcel Service-Aktie ist somit 18,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

United Parcel Service-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,56 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,56 USD aus. United Parcel Service veröffentlichte am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,36 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,55 USD je Aktie erzielt worden. United Parcel Service hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22.86 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 21.43 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte United Parcel Service am 02.02.2027 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass United Parcel Service einen Gewinn von 7,26 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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