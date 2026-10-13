United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068
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13.10.2026 20:27:13
United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service tendiert am Dienstagabend schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von United Parcel Service. Die United Parcel Service-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 94,89 USD abwärts.
Die United Parcel Service-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,5 Prozent auf 94,89 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'805 Punkten steht. Der Kurs der United Parcel Service-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 94,21 USD nach. Mit einem Wert von 95,74 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 173'597 United Parcel Service-Aktien umgesetzt.
Am 13.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 122,40 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 28,99 Prozent Plus fehlen der United Parcel Service-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.10.2025 bei 82,00 USD. Abschläge von 13,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass United Parcel Service-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,56 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete United Parcel Service 6,56 USD aus. Am 28.07.2026 hat United Parcel Service in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,71 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei United Parcel Service noch ein Gewinn pro Aktie von 1,51 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,70 Prozent auf 22.85 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21.22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können United Parcel Service-Anleger Experten zufolge am 26.10.2027 werfen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,18 USD je Aktie in den United Parcel Service-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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