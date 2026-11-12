United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Abend mit Verlusten

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 111,53 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'609 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der United Parcel Service-Aktie ging bis auf 111,42 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 112,67 USD. Bisher wurden via New York 177'081 United Parcel Service-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 122,40 USD erreichte der Titel am 13.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 9,75 Prozent Plus fehlen der United Parcel Service-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2025 bei 90,85 USD. Der aktuelle Kurs der United Parcel Service-Aktie ist somit 18,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,56 USD. Im Vorjahr erhielten United Parcel Service-Aktionäre 6,56 USD je Wertpapier. Am 27.10.2026 hat United Parcel Service die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,36 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,55 USD je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22.86 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 21.43 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.02.2027 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,26 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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