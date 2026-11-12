United Parcel Service Aktie News: Anleger schicken United Parcel Service am Donnerstagnachmittag ins Plus

Die United Parcel Service-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 112,96 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'591 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die United Parcel Service-Aktie bis auf 113,23 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 112,67 USD. Von der United Parcel Service-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 105'036 Stück gehandelt.

Am 13.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 122,40 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Parcel Service-Aktie derzeit noch 8,36 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2025 bei 90,85 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

United Parcel Service-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,56 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,56 USD aus. United Parcel Service veröffentlichte am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. United Parcel Service hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,55 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat United Parcel Service in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22.86 Mrd. USD im Vergleich zu 21.43 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte United Parcel Service am 02.02.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,26 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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