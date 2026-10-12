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12.10.2026 16:29:00

United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Montagnachmittag mit angezogener Handbremse

United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Montagnachmittag mit angezogener Handbremse

Die Aktie von United Parcel Service zeigt sich am Montagnachmittag ohne grosse Bewegung. Die United Parcel Service-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 94,58 USD.

United Parcel Service
78.58 CHF -0.07%
Kaufen Verkaufen

Mit einem Wert von 94,58 USD bewegte sich die United Parcel Service-Aktie um 16:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der bislang bei 7'805 Punkten steht. Bei 94,71 USD markierte die United Parcel Service-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die United Parcel Service-Aktie bis auf 93,94 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 94,50 USD. Der Tagesumsatz der United Parcel Service-Aktie belief sich zuletzt auf 57'396 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2026 bei 122,40 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Parcel Service-Aktie derzeit noch 29,41 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 15.10.2025 Kursverluste bis auf 82,00 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die United Parcel Service-Aktie derzeit noch 13,30 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 6,56 USD an United Parcel Service-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,56 USD aus. Am 28.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,71 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,51 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 22.85 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte United Parcel Service 21.22 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte United Parcel Service am 27.10.2026 präsentieren. Am 26.10.2027 wird United Parcel Service schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem United Parcel Service-Gewinn in Höhe von 7,18 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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