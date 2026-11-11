United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service zeigt sich am Mittwochabend fester

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 112,45 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'625 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die United Parcel Service-Aktie bis auf 112,50 USD zu. Bei 111,62 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 175'273 United Parcel Service-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 122,40 USD erreichte der Titel am 13.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der United Parcel Service-Aktie liegt somit 8,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 90,85 USD. Der aktuelle Kurs der United Parcel Service-Aktie ist somit 19,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,56 USD. Im Vorjahr erhielten United Parcel Service-Aktionäre 6,56 USD je Wertpapier. Am 27.10.2026 legte United Parcel Service die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,36 USD. Im Vorjahresviertel hatte United Parcel Service 1,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 22.86 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21.43 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 02.02.2027 dürfte United Parcel Service Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,26 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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