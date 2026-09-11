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11.09.2026 20:27:13

United Parcel Service Aktie News: Anleger greifen bei United Parcel Service am Freitagabend zu

United Parcel Service Aktie News: Anleger greifen bei United Parcel Service am Freitagabend zu

Die Aktie von United Parcel Service gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die United Parcel Service-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 100,08 USD.

United Parcel Service
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Um 20:26 Uhr sprang die United Parcel Service-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 100,08 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'667 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die United Parcel Service-Aktie sogar auf 100,74 USD. Mit einem Wert von 100,54 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 199'094 United Parcel Service-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 122,40 USD markierte der Titel am 13.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die United Parcel Service-Aktie damit 18,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 15.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 82,00 USD ab. Mit einem Kursverlust von 18,07 Prozent würde die United Parcel Service-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten United Parcel Service-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,56 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,56 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte United Parcel Service am 28.07.2026 vor. In Sachen EPS wurden 0,71 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte United Parcel Service 1,51 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 22.85 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte United Parcel Service 21.22 Mrd. USD umgesetzt.

Die United Parcel Service-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 26.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,19 USD je United Parcel Service-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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