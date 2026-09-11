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United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068

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11.09.2026 16:29:00

United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service fällt am Freitagnachmittag

United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service fällt am Freitagnachmittag

Die Aktie von United Parcel Service gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die United Parcel Service-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 99,24 USD ab.

United Parcel Service
81.83 CHF 0.92%
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Die United Parcel Service-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 99,24 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'671 Punkten steht. Die United Parcel Service-Aktie gab in der Spitze bis auf 99,18 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 100,54 USD. Zuletzt wurden via New York 76'961 United Parcel Service-Aktien umgesetzt.

Bei 122,40 USD erreichte der Titel am 13.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,34 Prozent. Am 15.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 82,00 USD ab. Mit Abgaben von 17,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 6,56 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,56 USD je United Parcel Service-Aktie. Am 28.07.2026 äusserte sich United Parcel Service zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,71 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,51 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat United Parcel Service im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22.85 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 21.22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.10.2027 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem United Parcel Service-Gewinn in Höhe von 7,19 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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