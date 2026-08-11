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United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068

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11.08.2026 20:27:13

United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Dienstagabend mit Einbussen

United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Dienstagabend mit Einbussen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von United Parcel Service. Die Aktionäre schickten das Papier von United Parcel Service nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 104,08 USD.

United Parcel Service
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Die United Parcel Service-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,6 Prozent auf 104,08 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'727 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die United Parcel Service-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 103,82 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 105,50 USD. Zuletzt wurden via New York 350'892 United Parcel Service-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 122,40 USD erreichte der Titel am 13.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der United Parcel Service-Aktie liegt somit 14,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.10.2025 bei 82,00 USD. Mit einem Kursverlust von 21,21 Prozent würde die United Parcel Service-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 6,56 USD an United Parcel Service-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,56 USD aus. Am 28.07.2026 äusserte sich United Parcel Service zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,51 USD erwirtschaftet worden. United Parcel Service hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22.85 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 21.22 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

United Parcel Service dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.10.2027 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass United Parcel Service einen Gewinn von 7,18 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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