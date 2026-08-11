United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Nachmittag nahe Nulllinie

Zum Vortag unverändert notierte die United Parcel Service-Aktie um 16:28 Uhr im New York-Handel bei 104,67 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der derzeit bei 7'757 Punkten notiert. Die United Parcel Service-Aktie legte bis auf 105,75 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Der Kurs der United Parcel Service-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 104,59 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 105,50 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 127'437 United Parcel Service-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2026 auf bis zu 122,40 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 16,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 15.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 82,00 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

United Parcel Service-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,56 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,56 USD belaufen. Am 28.07.2026 hat United Parcel Service in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,71 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,51 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22.85 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21.22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von United Parcel Service rechnen Experten am 26.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass United Parcel Service einen Gewinn von 7,18 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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