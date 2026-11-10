United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service zieht am Abend an

Die United Parcel Service-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 111,19 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'507 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die United Parcel Service-Aktie sogar auf 111,21 USD. Bei 110,44 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 185'096 United Parcel Service-Aktien gehandelt.

Am 13.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 122,40 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die United Parcel Service-Aktie somit 9,16 Prozent niedriger. Bei 90,85 USD erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die United Parcel Service-Aktie derzeit noch 18,30 Prozent Luft nach unten.

Nachdem United Parcel Service seine Aktionäre 2025 mit 6,56 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,56 USD je Aktie ausschütten. Am 27.10.2026 lud United Parcel Service zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,36 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 22.86 Mrd. USD gegenüber 21.43 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.02.2027 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,26 USD je United Parcel Service-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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