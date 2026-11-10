United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Dienstagnachmittag im Minus

Um 16:28 Uhr ging es für die United Parcel Service-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 109,19 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'521 Punkten steht. Die United Parcel Service-Aktie sank bis auf 109,18 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 110,44 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 85'939 United Parcel Service-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 122,40 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die United Parcel Service-Aktie mit einem Kursplus von 12,10 Prozent wieder erreichen. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 90,85 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 16,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass United Parcel Service-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,56 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete United Parcel Service 6,56 USD aus. Am 27.10.2026 äusserte sich United Parcel Service zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,36 USD. Im Vorjahresviertel hatte United Parcel Service 1,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22.86 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 21.43 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 02.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass United Parcel Service ein EPS in Höhe von 7,26 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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