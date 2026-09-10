United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Das Papier von United Parcel Service konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 99,78 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'603 Punkten steht. Bei 99,84 USD erreichte die United Parcel Service-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 99,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 98'049 United Parcel Service-Aktien.

Am 13.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 122,40 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der United Parcel Service-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.10.2025 (82,00 USD). Der aktuelle Kurs der United Parcel Service-Aktie ist somit 17,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem United Parcel Service seine Aktionäre 2025 mit 6,56 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,56 USD je Aktie ausschütten. United Parcel Service gewährte am 28.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,71 USD, nach 1,51 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22.85 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte United Parcel Service einen Umsatz von 21.22 Mrd. USD eingefahren.

United Parcel Service wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der United Parcel Service-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 26.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass United Parcel Service einen Gewinn von 7,19 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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