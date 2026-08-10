United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service tendiert am Abend schwächer

Das Papier von United Parcel Service gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 104,34 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'749 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die United Parcel Service-Aktie bisher bei 103,73 USD. Bei 104,29 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der United Parcel Service-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 275'774 Stück gehandelt.

Am 13.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 122,40 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Parcel Service-Aktie derzeit noch 17,31 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 15.10.2025 Kursverluste bis auf 82,00 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die United Parcel Service-Aktie derzeit noch 21,41 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,56 USD an United Parcel Service-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,56 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte United Parcel Service am 28.07.2026. United Parcel Service hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,71 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,51 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat United Parcel Service 22.85 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21.22 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die United Parcel Service-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können United Parcel Service-Anleger Experten zufolge am 26.10.2027 werfen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,19 USD je United Parcel Service-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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