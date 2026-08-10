United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068
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10.08.2026 16:29:00
United Parcel Service Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von United Parcel Service
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von United Parcel Service. Die Aktionäre schickten das Papier von United Parcel Service nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 103,95 USD.
Der United Parcel Service-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 103,95 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'765 Punkten steht. In der Spitze büsste die United Parcel Service-Aktie bis auf 103,79 USD ein. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 104,29 USD. Der Tagesumsatz der United Parcel Service-Aktie belief sich zuletzt auf 121'851 Aktien.
Am 13.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 122,40 USD an. Derzeit notiert die United Parcel Service-Aktie damit 15,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.10.2025 (82,00 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem United Parcel Service seine Aktionäre 2025 mit 6,56 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,56 USD je Aktie ausschütten. United Parcel Service gewährte am 28.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,71 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,51 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22.85 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21.22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte United Parcel Service am 27.10.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,19 USD je United Parcel Service-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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