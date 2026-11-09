United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service schiebt sich am Abend vor

Um 20:26 Uhr stieg die United Parcel Service-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 111,32 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'546 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die United Parcel Service-Aktie bisher bei 111,41 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 109,67 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 199'641 United Parcel Service-Aktien den Besitzer.

Bei 122,40 USD erreichte der Titel am 13.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Parcel Service-Aktie derzeit noch 9,95 Prozent Luft nach oben. Bei 90,85 USD fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 18,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 6,56 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,56 USD. United Parcel Service liess sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. United Parcel Service hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,55 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.86 Mrd. USD – ein Plus von 6,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Parcel Service 21.43 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 02.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je United Parcel Service-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,26 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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