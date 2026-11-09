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09.11.2026 16:29:00
United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von United Parcel Service gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die United Parcel Service-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 109,67 USD.
Um 16:28 Uhr rutschte die United Parcel Service-Aktie in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 109,67 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'516 Punkten steht. Bei 109,32 USD markierte die United Parcel Service-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 109,67 USD. Zuletzt wechselten 89'054 United Parcel Service-Aktien den Besitzer.
Am 13.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 122,40 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,61 Prozent hinzugewinnen. Am 21.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 90,85 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,17 Prozent.
Im Jahr 2025 erhielten United Parcel Service-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,56 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,56 USD. United Parcel Service liess sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,36 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei United Parcel Service noch ein Gewinn pro Aktie von 1,55 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat United Parcel Service im vergangenen Quartal 22.86 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte United Parcel Service 21.43 Mrd. USD umsetzen können.
Am 02.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass United Parcel Service einen Gewinn von 7,26 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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