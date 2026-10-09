United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service präsentiert sich am Abend stärker

Das Papier von United Parcel Service legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 94,43 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'812 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die United Parcel Service-Aktie sogar auf 94,78 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 94,53 USD. Zuletzt wechselten 243'958 United Parcel Service-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (122,40 USD) erklomm das Papier am 13.02.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.10.2025 bei 82,00 USD. Derzeit notiert die United Parcel Service-Aktie damit 15,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für United Parcel Service-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,56 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,56 USD belaufen. Am 28.07.2026 legte United Parcel Service die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,71 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,51 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 22.85 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21.22 Mrd. USD umgesetzt.

United Parcel Service dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren. United Parcel Service dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.10.2027 präsentieren.

Experten taxieren den United Parcel Service-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,18 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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