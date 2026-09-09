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United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068

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09.09.2026 20:27:13

United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service verbilligt sich am Abend

United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service verbilligt sich am Abend

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von United Parcel Service. Die United Parcel Service-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 99,42 USD.

United Parcel Service
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Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 99,42 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'642 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der United Parcel Service-Aktie ging bis auf 99,25 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 100,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 253'053 United Parcel Service-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 122,40 USD. Dieser Kurs wurde am 13.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die United Parcel Service-Aktie mit einem Kursplus von 23,11 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 82,00 USD am 15.10.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,52 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,56 USD an United Parcel Service-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,56 USD. Am 28.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,71 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,51 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21.22 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22.85 Mrd. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte United Parcel Service Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte United Parcel Service möglicherweise am 26.10.2027 präsentieren.

In der United Parcel Service-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,19 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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