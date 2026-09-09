United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Mittwochnachmittag billiger

Um 16:28 Uhr fiel die United Parcel Service-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 99,75 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'645 Punkten notiert. In der Spitze büsste die United Parcel Service-Aktie bis auf 99,42 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 100,00 USD. Bisher wurden via New York 116'840 United Parcel Service-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 122,40 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 22,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 15.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 82,00 USD ab. Der aktuelle Kurs der United Parcel Service-Aktie ist somit 17,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,56 USD an United Parcel Service-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,56 USD. United Parcel Service gewährte am 28.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,71 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte United Parcel Service 1,51 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21.22 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22.85 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte United Parcel Service am 27.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von United Parcel Service rechnen Experten am 26.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,19 USD je United Parcel Service-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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