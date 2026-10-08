United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Donnerstagabend stärker

Die Aktionäre schickten das Papier von United Parcel Service nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 1,6 Prozent auf 93,81 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'761 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die United Parcel Service-Aktie bei 93,91 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 92,15 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten United Parcel Service-Aktien beläuft sich auf 243'811 Stück.

Bei 122,40 USD markierte der Titel am 13.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der United Parcel Service-Aktie ist somit 30,48 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 15.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 82,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Parcel Service-Aktie.

Nach 6,56 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,56 USD je United Parcel Service-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte United Parcel Service am 28.07.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,51 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22.85 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.22 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von United Parcel Service veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 26.10.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,18 USD je United Parcel Service-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur United Parcel Service-Aktie

S&P 500-Papier United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in United Parcel Service von vor 5 Jahren eingebracht

DHL-Aktie tiefer: Deutsche Post übernimmt Paketautomaten-Betreiber Myflexbox

S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in United Parcel Service von vor 3 Jahren bedeutet