United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Donnerstagnachmittag höher

Die United Parcel Service-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 92,97 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'788 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die United Parcel Service-Aktie bei 93,08 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 92,15 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 85'538 United Parcel Service-Aktien.

Bei einem Wert von 122,40 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der United Parcel Service-Aktie. Am 15.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 82,00 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Parcel Service-Aktie.

Für United Parcel Service-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,56 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,56 USD ausgeschüttet werden. United Parcel Service veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,51 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 22.85 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21.22 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte United Parcel Service Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von United Parcel Service rechnen Experten am 26.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,18 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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