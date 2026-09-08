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United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068

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08.09.2026 20:27:13

United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service verbilligt sich am Dienstagabend

United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service verbilligt sich am Dienstagabend

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von United Parcel Service. Die United Parcel Service-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,3 Prozent auf 101,00 USD ab.

United Parcel Service
81.84 CHF -0.39%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 101,00 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'692 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die United Parcel Service-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 100,76 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 101,95 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 292'712 United Parcel Service-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2026 markierte das Papier bei 122,40 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 21,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.10.2025 bei 82,00 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 18,81 Prozent könnte die United Parcel Service-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

United Parcel Service-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,56 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,56 USD aus. United Parcel Service liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,71 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte United Parcel Service 1,51 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22.85 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte United Parcel Service einen Umsatz von 21.22 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 26.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass United Parcel Service im Jahr 2026 7,19 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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