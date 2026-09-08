United Parcel Service Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von United Parcel Service

Die United Parcel Service-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 101,25 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'680 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die United Parcel Service-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 101,25 USD aus. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 101,95 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 119'937 United Parcel Service-Aktien umgesetzt.

Bei 122,40 USD markierte der Titel am 13.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die United Parcel Service-Aktie mit einem Kursplus von 20,89 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.10.2025 bei 82,00 USD. Der derzeitige Kurs der United Parcel Service-Aktie liegt somit 23,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,56 USD. Im Vorjahr hatte United Parcel Service 6,56 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte United Parcel Service am 28.07.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,71 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22.85 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.22 Mrd. USD in den Büchern standen.

United Parcel Service wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der United Parcel Service-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 26.10.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass United Parcel Service ein EPS in Höhe von 7,19 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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