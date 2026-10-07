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United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068

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07.10.2026 20:27:13

United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Abend im Aufwind

United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Abend im Aufwind

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von United Parcel Service. Im New York-Handel gewannen die United Parcel Service-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

United Parcel Service
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Die United Parcel Service-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 93,28 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'800 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die United Parcel Service-Aktie sogar auf 93,53 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 92,79 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 257'506 United Parcel Service-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2026 markierte das Papier bei 122,40 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die United Parcel Service-Aktie 31,22 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.10.2025 bei 82,00 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,09 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 6,56 USD an United Parcel Service-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,56 USD aus. United Parcel Service veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,71 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22.85 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.22 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte United Parcel Service am 27.10.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 26.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,19 USD je United Parcel Service-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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