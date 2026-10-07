United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068
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07.10.2026 16:29:00
United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Mittwochnachmittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von United Parcel Service. Zuletzt stieg die United Parcel Service-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 93,21 USD.
Um 16:28 Uhr sprang die United Parcel Service-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 93,21 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'774 Punkten notiert. Die United Parcel Service-Aktie legte bis auf 93,42 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 92,79 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 118'899 United Parcel Service-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 122,40 USD erreichte der Titel am 13.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die United Parcel Service-Aktie mit einem Kursplus von 31,32 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 82,00 USD am 15.10.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten United Parcel Service-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,56 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,56 USD aus. United Parcel Service gewährte am 28.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,71 USD gegenüber 1,51 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22.85 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21.22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der United Parcel Service-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 26.10.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem United Parcel Service-Gewinn in Höhe von 7,19 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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