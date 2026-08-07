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07.08.2026 20:27:13

United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service präsentiert sich am Abend fester

United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service präsentiert sich am Abend fester

Die Aktie von United Parcel Service zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von United Parcel Service nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 104,74 USD.

United Parcel Service
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Die United Parcel Service-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 104,74 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'739 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die United Parcel Service-Aktie bis auf 105,23 USD. Bei 102,90 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 327'388 United Parcel Service-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 122,40 USD markierte der Titel am 13.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 16,86 Prozent Plus fehlen der United Parcel Service-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 15.10.2025 auf bis zu 82,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 21,71 Prozent könnte die United Parcel Service-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

United Parcel Service-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,56 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,56 USD belaufen. Am 28.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,71 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,51 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat United Parcel Service 22.85 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21.22 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert. Am 26.10.2027 wird United Parcel Service schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,18 USD je United Parcel Service-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: pio3 / Shutterstock.com
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