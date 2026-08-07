United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service verteuert sich am Nachmittag

Um 16:28 Uhr stieg die United Parcel Service-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 104,20 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'750 Punkten tendiert. Die United Parcel Service-Aktie legte bis auf 104,24 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 102,90 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 141'403 United Parcel Service-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 122,40 USD erreichte der Titel am 13.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der United Parcel Service-Aktie. Am 15.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 82,00 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

United Parcel Service-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,56 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,56 USD aus. United Parcel Service gewährte am 28.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,71 USD. Im Vorjahresviertel hatte United Parcel Service 1,51 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,70 Prozent auf 22.85 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21.22 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die United Parcel Service-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 26.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem United Parcel Service-Gewinn in Höhe von 7,18 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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