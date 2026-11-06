United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Freitagabend im Minusbereich

Die United Parcel Service-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 108,54 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'402 Punkten notiert. In der Spitze büsste die United Parcel Service-Aktie bis auf 108,15 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 108,75 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten United Parcel Service-Aktien beläuft sich auf 357'291 Stück.

Bei 122,40 USD erreichte der Titel am 13.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,77 Prozent. Am 21.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 90,85 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 6,56 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,56 USD. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte United Parcel Service am 27.10.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,36 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte United Parcel Service ein EPS von 1,55 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21.43 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22.86 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 02.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass United Parcel Service im Jahr 2026 7,26 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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