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06.11.2026 16:29:00
United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Nachmittag im Minusbereich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von United Parcel Service. Die Aktionäre schickten das Papier von United Parcel Service nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 109,84 USD.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 109,84 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'430 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die United Parcel Service-Aktie bis auf 108,15 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 108,75 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 190'509 United Parcel Service-Aktien.
Am 13.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 122,40 USD. Mit einem Zuwachs von 11,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 90,85 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der United Parcel Service-Aktie 17,29 Prozent sinken.
Die Dividendenausschüttung für United Parcel Service-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,56 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,56 USD belaufen. United Parcel Service gewährte am 27.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,36 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,55 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,65 Prozent auf 22.86 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21.43 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die United Parcel Service-Bilanz für Q4 2026 wird am 02.02.2027 erwartet.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,26 USD je United Parcel Service-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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