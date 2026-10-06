United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Abend mit Verlusten

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 92,90 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'826 Punkten steht. In der Spitze fiel die United Parcel Service-Aktie bis auf 92,50 USD. Bei 93,27 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 224'347 United Parcel Service-Aktien.

Am 13.02.2026 markierte das Papier bei 122,40 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die United Parcel Service-Aktie mit einem Kursplus von 31,75 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 15.10.2025 Kursverluste bis auf 82,00 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,73 Prozent.

Nachdem United Parcel Service seine Aktionäre 2025 mit 6,56 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,56 USD je Aktie ausschütten. Am 28.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,51 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,70 Prozent auf 22.85 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21.22 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die United Parcel Service-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Parcel Service-Aktie in Höhe von 7,19 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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