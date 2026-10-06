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06.10.2026 16:29:00

United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

Die Aktie von United Parcel Service zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die United Parcel Service-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 93,41 USD zu.

United Parcel Service
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Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 93,41 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'820 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die United Parcel Service-Aktie sogar auf 93,52 USD. Mit einem Wert von 93,27 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 79'625 United Parcel Service-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 122,40 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der United Parcel Service-Aktie liegt somit 23,68 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 82,00 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Parcel Service-Aktie 13,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für United Parcel Service-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,56 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,56 USD belaufen. Am 28.07.2026 lud United Parcel Service zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 0,71 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,51 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat United Parcel Service 22.85 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21.22 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

United Parcel Service dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der United Parcel Service-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 26.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,19 USD je United Parcel Service-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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